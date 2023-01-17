Варшава, 17 января, 2023, 20:34 — ИА Регнум. В Польше 17 января прошла первая личная встреча главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с председателем комитета начальников штабов Вооружённых сил США, генералом Марком Милли.

Rod Lamkey/CNP/Global Look Press Марк Милли

В ходе беседы Залужный поблагодарил американского генерала за помощь и предоставил информацию о текущих нуждах ВСУ.

До этого Милли и Залужный контактировали только в формате телефонных бесед.

В заявлении официального представителя комитета начальников штабов полковника Дэвида Батлера говорится, что Милли вновь «подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский генерал Марк Милли побывал на полигонах для подготовки киевских боевиков в Германии.