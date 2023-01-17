Москва, 17 января, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Работа по импортозамещению в высокотехнологических отраслях должна быть продолжена. Об этом 17 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС В цехе Иркутского авиационного завода

«Я очень рассчитываю и на то, что Андрей Рэмович (Белоусов, первый вице-премьер РФ, — прим. ИА REGNUM.) продолжит и работу по импортозамещению в высокотехнологических областях», — сказал Путин.

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Глава государства отметил, что российские власти предусматривают ресурсы на цели национального развития.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в 2023 году нужно не допустить вывоза всего урожая за границу.

Напомним, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы».