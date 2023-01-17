Москва, 17 января, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Гражданам России рекомендуется воздержаться от поездок в Перу без острой необходимости. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном 17 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Протест в Перу

«Рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Перу, не вызванных острой необходимостью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние дни в восьми регионах Перу и столице страны проходят протесты населения. При этом происходят столкновения с полицией, нападения на объекты инфраструктуры, перекрытие дорог.

По данным ведомства, аэропорты в департаментах Апуримак, Куско и Арекипа закрыты. Кроме того, сообщается о семи погибших, в том числе двух несовершеннолетних, а также десятках раненых и пропавших без вести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 января в нескольких районах Перу из-за массовых протестов введён режим чрезвычайного положения.