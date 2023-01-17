Москва, 17 января, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы», передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

В марте 2022 года Российская Федерация объявила о решении выйти из Совета Европы. В июне было прекращено участие в восьми соглашениях организации, в частности, Россия покинула «Группу Помпиду» (Группу по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям), частичного соглашения 1990 г., учреждающего Европейскую комиссию за демократию через право, частичного открытого соглашения СЕ по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.

Кроме того, было решено покинуть расширенные частичные соглашения по спорту и культурных маршрутах, соглашение «Обсерватория по преподаванию истории в Европе», Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж») и Европейскую аудиовизуальную обсерваторию.