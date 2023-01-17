В Румынию прибыли натовские самолеты дальнего обнаружения AWACS
Бухарест, 17 января, 2023, 17:11 — ИА Регнум. В Румынию из Германии прибыли три самолета дальнего обнаружения AWACS, чтобы наблюдать за действиями на восточном фланге, сообщил министр обороны Румынии Анджел Тылвэр.
Тылвэр добавил, что на фоне конфликта на Украине Североатлантический альянс «будет следить за военными действиями на восточном фланге с помощью самолетов AWACS».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок является тараном для продвижения интересов НАТО в Германии и соседних странах.
По её словам, Бербок является человеком, чуждым внешней политике, дипломатии, практике международных отношений, а её уровень, как у Владимира Зеленского.
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