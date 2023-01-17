Бухарест, 17 января, 2023, 17:11 — ИА Регнум. В Румынию из Германии прибыли три самолета дальнего обнаружения AWACS, чтобы наблюдать за действиями на восточном фланге, сообщил министр обороны Румынии Анджел Тылвэр.

U. S. Air Force/Global Look Press AWACS

«Самолеты AWACS прибыли в Бухарест, откуда они будут передавать информацию НАТО о любых тактических и оперативных перемещениях на границе альянса», — сказал он журналистам.

Тылвэр добавил, что на фоне конфликта на Украине Североатлантический альянс «будет следить за военными действиями на восточном фланге с помощью самолетов AWACS».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок является тараном для продвижения интересов НАТО в Германии и соседних странах.

По её словам, Бербок является человеком, чуждым внешней политике, дипломатии, практике международных отношений, а её уровень, как у Владимира Зеленского.

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