Москва, 17 января, 2023, 15:56 — ИА Регнум. По итогам непростого для российского банковского сектора 2022 года, Сбер сумел показать чистую прибыль в объёме свыше 300 млрд. рублей. При этом число активных клиентов Сбербанка — физических лиц — в 2022 году выросло на 2.9 млн человек и составило 106.7 млн., отмечает пресс-служба Сбера.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбербанк

Основным драйвером для роста прибыли и расширения клиентской базы в 2022 году для многих крупных российских банков стала ипотека, спрос россиян на которую в 2022 году увеличивался на фоне ожиданий возможной корректировки или сокращения программ господдержки с 2023 года. Не стал исключением и Сбер. По данным кредитной организации, выдача ипотечных кредитов в декабре были рекордными за всю историю Сбера и составили 382 млрд руб. На конец 2022 года портфель жилищных кредитов с учетом секьюритизации портфеля составил 7.7 трлн руб., увеличившись более, чем на 20% за год.

Также в декабре Сбер на фоне привлекательных сезонных предложений выдал максимальный с начала года объем потребительских кредитов — 243 млрд руб. Розничный кредитный портфель в декабре вырос на 1,7% до 12 трлн руб., а с начала года — на 12,9%. Всего же частным лицам в декабре было выдано кредитов на 625 млрд руб.

В 2022 году пользователи банковских услуг стремились оптимизировать свои расходы за счет бонусных программ, программ лояльности и выгодных предложений в рамках цифровых экосистем. В случае со Сбером, количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 0.8 млн только за декабрь и на 9.7 млн с начала 2022 года, составив 66.2 млн пользователей. А количество пользователей подписки СберПрайм за год выросло на полтора миллиона и достигло 5.7 млн человек.

Еще одна тенденция 2022 года — ускоренная дедолларизация отечественной банковской системы. Так, в Сбере доля валютных вкладов за 2022 год сократилась почти в 2 раза. А доля средств в валюте в структуре средств корпоративных клиентов за год снизилась на 18 п. п.

«2022 год стал серьезной проверкой нашей способности отвечать на внешние вызовы, быстро перестраивать бизнес и технологии, — заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. — Достигнутый уровень зрелости нашей платформы и профессионализм команды обеспечили устойчивость бизнеса и достойные финансовые результаты. Со второй половины года мы смогли вернуться на траекторию роста прибыли, нарастили капитал и достаточность».