Давос, Швейцария, 17 января, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что намерена передать письма с «формулой мира» на Украине от ее мужа Владимира Зеленского президенту Швейцарии, председателю Еврокомиссии, а также главе Китая.

President.gov.ua Елена Зеленская

В ходе своего выступления она заявила, что передает письма с «формулой мира» от Владимира Зеленского президенту Швейцарской конфедерации Алену Берсе, председателю Европейской комиссии госпоже Урсуле фон дер Ляйен, а письмо, адресованное главе КНР Си Цзиньпину, она передает вице-премьеру государственного совета КНР Лю Хэ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Зеленский ждет помощи от «партнёров».

Читайте также: Зеленский ждёт «от коалиции партнёров» быстрых решений и помощи

Читайте также: В Британии резко отреагировали на поездку жены Зеленского в Швейцарию