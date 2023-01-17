Санкт-Петербург, 17 января, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, живущие в ближнем и дальнем зарубежье, примут участие в памятных мероприятиях в Петербурге в честь отмечаемых в январе 80-летия прорыва блокады Ленинграда и 79-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Дарья Драй ИА REGNUM Медали блокадника

Так, по приглашению губернатора Петербурга Александра Беглова в Петербург уже приехали жители блокадного Ленинграда из Белоруссии. Они возложат цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище, посетят музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» в Ленинградской области, станут участниками культурной программы.

Как сообщили в Смольном, с 26 по 29 января в Петербург приедут еще более пятидесяти ветеранов Великой Отечественной войны — жителей блокадного Ленинграда из Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Израиля, Киргизии, Узбекистана, Латвии, Литвы, Эстонии. Они примут участие в городских мероприятиях, приуроченных к 79-й годовщине полного снятия блокады.

«Нас объединяет общая история <…> Мы свято чтим память о подвиге нашего города и всегда рады видеть в гостях тех, кто пережил суровые дни блокады», — заявил Александр Беглов.

Ранее сообщалось, что на празднование блокадных дат в Петербург могут прибыть блокадники, проживающие на новых территориях, вступивших в состав РФ в 2022 году.