Минск, 17 января, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил Российской Федерации прибыли на совместные летно-тактические учения в Белоруссию. Об этом 17 января сообщает белорусский государственный телеканал ОНТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-34 и Су-35 ВС России

По информации журналистов, совместные летно-тактические учения, на которое прибыли Су-34 Воздушно-космических сил России, продлятся до конца месяца.

Уточняется, в учениях задействованы все полигоны и аэродромы Вооруженных сил Белоруссии. В ходе маневров будут отрабатываться слаженные действия при выполнении учебно-боевых задач (воздушная разведка, эвакуация раненых и доставка грузов, авиаподдержка группировок войск, совместное патрулирование пространства вдоль границы, высадка тактического десанта).

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