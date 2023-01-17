Экс-главком сухопутных войск РФ ответил Кадырову на «генерала бла-бла-бла»
Экс-главком сухопутных войск РФ Болдырев прокомментировал слова Кадырова о «генерале бла-бла-бла»
Москва, 17 января, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Бывший командующий Сухопутными войсками РФ Владимир Болдырев отреагировал на критику главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом 17 января сообщает РБК.
Ранее Кадыров заявил, что Болдырева перевели из Северо-Кавказского военного округа из-за того, что тот не справился со своими обязанностями.
«Меня никто никуда не понижал. Я командовал Северо-Кавказским округом, переведён был на равнозначную должность и командовал Приволжско-Уральским округом», — сказал Болдырев.
Кроме того, он осудил Кадырова за критику начальника Главного штаба Сухопутных войск Александра Лапина. По его мнению, это могут делать только президент России и министр обороны, а другие должностные лица не могут давать оценку.
«Всё остальное — просто пустые слова или подковерная возня, которая, может быть, поощряется откуда-то со стороны. Всё остальное, что он говорил обо мне, — Бог ему судья, я не собираюсь здесь вступать в полемику», — добавил он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кадыров назвал Болдырева «генералом бла-бла-бла» и заявил, что в 2004 году его перевели с поста командующего войсками Северо-Кавказского военного округа, потому что он не справился с обязанностями.