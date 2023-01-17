Москва, 17 января, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Бывший командующий Сухопутными войсками РФ Владимир Болдырев отреагировал на критику главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом 17 января сообщает РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

Ранее Кадыров заявил, что Болдырева перевели из Северо-Кавказского военного округа из-за того, что тот не справился со своими обязанностями.

«Меня никто никуда не понижал. Я командовал Северо-Кавказским округом, переведён был на равнозначную должность и командовал Приволжско-Уральским округом», — сказал Болдырев.

ИТАР-ТАСС/ Руслан Майсигов Разрушенные после боев здания. В 2004 году, когда Болдырев командовал войсками Северо-Кавказского военного округа, боевики во главе с Шамилем Басаевым спокойно зашли в Назрань и забрали все оружие.

Кроме того, он осудил Кадырова за критику начальника Главного штаба Сухопутных войск Александра Лапина. По его мнению, это могут делать только президент России и министр обороны, а другие должностные лица не могут давать оценку.

«Всё остальное — просто пустые слова или подковерная возня, которая, может быть, поощряется откуда-то со стороны. Всё остальное, что он говорил обо мне, — Бог ему судья, я не собираюсь здесь вступать в полемику», — добавил он.

ИТАР-ТАСС/ Вадим Жернов Бывший командующий Сухопутными войсками РФ Владимир Болдырев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кадыров назвал Болдырева «генералом бла-бла-бла» и заявил, что в 2004 году его перевели с поста командующего войсками Северо-Кавказского военного округа, потому что он не справился с обязанностями.