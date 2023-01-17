Путин: ВВП России в 2022 году снизился лишь на 2,5%
Путин: ВВП России снизился не так значительно, как предрекали
Москва, 17 января, 2023, 14:35 — ИА Регнум. По предварительным данным, ВВП России по итогам 2022 года снизился на 2,5%, заявил 17 января на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
Снижение оказалось куда менее значительным, чем предрекали отдельные эксперты (до 20%), отметил президент.
В ходе совещания Путин также отметил, что в российской экономике наблюдается позитивная динамика. Эти тенденции следует поддержать, призвал он министров.