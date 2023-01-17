Москва, 17 января, 2023, 14:35 — ИА Регнум. По предварительным данным, ВВП России по итогам 2022 года снизился на 2,5%, заявил 17 января на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Снижение оказалось куда менее значительным, чем предрекали отдельные эксперты (до 20%), отметил президент.

В ходе совещания Путин также отметил, что в российской экономике наблюдается позитивная динамика. Эти тенденции следует поддержать, призвал он министров.