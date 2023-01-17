Енисейский район, Красноярский край, 17 января, 2023, 14:36 — ИА Регнум. В селе Ярцево на севере Красноярского края локализовали разлив дизельного топлива. Об этом сообщил глава Енисейского района Александр Кулешов.

Иван Шилов ИА REGNUM Разлив топлива

«Угрозы населенному пункту нет, угрозы дальнейшего разлива или неблагоприятных экологических последствий сегодня нет», — сказал он ТАСС.

По его словам, в водоём нефтепродукты не попали.

«Сейчас соберут снег, соберут грунт, обработают абсорбентами и будут утилизировать», — добавил глава района.

Как отметил Кулешов, причиной разлива дизельного топлива стала неисправность вентиля на складе временного хранения горюче-смазочных материалов.

Напомним, что в селе Ярцево Енисейского района произошёл разлив около 10–12 тонн нефтепродуктов. На территории населенного пункта введён режим чрезвычайной ситуации.

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