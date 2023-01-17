Красногорск, 17 января, 2023, 13:56 — ИА Регнум. В Московской области участник «Песни года» напал с ножом на женщину. После нападения пострадавшую отвезли в больницу с множественными ножевыми ранениями. Сейчас 54-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Об этом 17 января сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.

Цитата из видео «Игорь Кандур» пользователя К нам приехал. rutube.ru Игорь Кондуракий

Уточняется, что ранним утром 14 января в полицию Красногорска Московской области поступил звонок от местной жительницы, женщина сбивчиво пыталась что-то объяснить правоохранителям, но речь было трудно разобрать. Из сказанного полицейским удалось распознать адрес и примерно понять, что происходит по ту сторону мобильного телефона.

«Женщина сказала, что на нее нападает мужчина с ножом. Также из слов потерпевшей следовало, что ее несколько раз ударили складным острым предметом в грудь. Наряд полиции и скорой помощи через 10 минут после звонка уже был на адресе заявительницы», — добавил источник ИА REGNUM.

На месте полицейские обнаружили мужчину 1966 года рождения, который даже не пытался скрыться, а также его раненую супругу, которой срочно требовалась госпитализация. 54-летнюю женщину доставили в больницу Красногорска с тремя ножевыми ранениями, в грудь и шею соответственно. Медикам пришлось в срочном порядке отправлять женщину на операционный стол, потому что состояние последней ухудшалось с каждой минутой.

«У пациентки были задеты легкие, сердце и аорта. Врачам удалось остановить кровотечение и спасти женщине жизнь», — подчеркнул источник в медицинских кругах.

Пострадавшая — местная жительница, которая долгое время трудилась тренером по художественной гимнастике. Утром 14 января у нее с мужем произошла ссора, в ходе которой тот достал нож и несколько раз ударил им супругу. Мужчину задержали на месте и впоследствии отправили в ИВС.

56-летний мужчина не стал отпираться и во всем сознался полицейским. Напавшим оказался Игорь Кондуракий. В свое время он был достаточно популярным исполнителем шансона, а также писал песни многим поп-звездам девяностых и нулевых, таким как «Сестры Зайцевы», Катя Лель и другим. С одной из песен он даже засветился на «Песне года 97». Последние лет 15 его песни не пользуются какой-либо популярностью, именно это, по версии следствия, и послужило причиной конфликта.

«На жителя Красногорска заведено уголовное дело по ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». С места изъята одежда подозреваемого и складной нож-бабочка», — сообщил источник.

Как поясняется, статья может переквалифицироваться, если причиненные ранения приведут к более серьезным последствиям или к летальному исходу.