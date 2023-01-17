Песков рассказал, есть ли у российских чиновников ограничения на отпуск
Песков: нет аппаратных ограничений на отпуск чиновников за рубежом
Москва, 17 января, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Нет никаких аппаратных ограничений на отпуск российских чиновников за рубежом. Об этом 17 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Педер Северин Крёйер. Летний вечер на южном пляже Скагена. Анна Анкер и Мария Крейер. 1893
«В данном случае здесь никаких, скажем так, аппаратных ограничений нет. Это, скорее, такой этический вопрос», — сказал Песков.
Он добавил, что каждый сам принимает решение, но руководители в своих коллективах могут выступать с такими рекомендациями.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 января губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что чиновникам и депутатам следует воздержаться от отпусков на заграничных курортах.