Москва, 17 января, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Нет никаких аппаратных ограничений на отпуск российских чиновников за рубежом. Об этом 17 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Педер Северин Крёйер. Летний вечер на южном пляже Скагена. Анна Анкер и Мария Крейер. 1893

«В данном случае здесь никаких, скажем так, аппаратных ограничений нет. Это, скорее, такой этический вопрос», — сказал Песков.

Он добавил, что каждый сам принимает решение, но руководители в своих коллективах могут выступать с такими рекомендациями.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что чиновникам и депутатам следует воздержаться от отпусков на заграничных курортах.