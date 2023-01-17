Москва, 17 января, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Польза в диалоге Службы внешней разведки (СВР) России и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США есть. Об этом 17 января заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

По его словам, дата возможной новой встречи главы СВР России Сергея Нарышкина с главой ЦРУ США Уильямом Бернсом пока неизвестна.

Песков отметил, что нельзя исключать данную встречу.

«Разумеется, в таком диалоге есть польза. Но о точных датах мне неизвестно», — сообщил он.

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