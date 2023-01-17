Москва, 17 января, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Главы Службы внешней разведки России и ЦРУ США могут провести и новую встречу, заявил 17 января в интервью ТАСС директор СВР Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Встреча с Уильямом Бернсом прошла 14 января в Турции.

Ранее Нарышкин и Бернс проводили переговоры в Анкаре в ноябре 2022 года. Они состоялись по инициативе Вашингтона. Тематика встречи официально не разглашалась.