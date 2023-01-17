В Польше заявили о передаче Киеву почти всех ПЗРК Piorun
Дуда: Варшава передала Киеву почти все имеющиеся переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun
Варшава, 17 января, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Большая часть переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun передана Польшей на Украину, заявил президент Анджей Дуда.
Он уточнил, что Piorun предназначен для борьбы с воздушными судами. При этом точное количество поставленного оружия им не называется.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывал Германию предоставить ВСУ тяжёлое вооружение, включая танки. По его мнению, «поражение Украины может стать прелюдией к третьей мировой войне».
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Bloomberg, союзники передали киевскому режиму более четырёх тысяч единиц артиллерийских орудий, самолётов, бронетехники и других систем вооружения, а сейчас страны — члены НАТО отправляют Киеву ещё больше смертоносного оружия.