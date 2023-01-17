Варшава, 17 января, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Большая часть переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun передана Польшей на Украину, заявил президент Анджей Дуда.

Leszek Szymanski/EPA/ТАСС Переносной зенитно-ракетный комплекс «Пиорун»

Он уточнил, что Piorun предназначен для борьбы с воздушными судами. При этом точное количество поставленного оружия им не называется.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывал Германию предоставить ВСУ тяжёлое вооружение, включая танки. По его мнению, «поражение Украины может стать прелюдией к третьей мировой войне».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Bloomberg, союзники передали киевскому режиму более четырёх тысяч единиц артиллерийских орудий, самолётов, бронетехники и других систем вооружения, а сейчас страны — члены НАТО отправляют Киеву ещё больше смертоносного оружия.