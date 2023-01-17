Москва, 17 января, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Народную артистку СССР Инну Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с режиссёром Владимиром Меньшовым. Об этом 17 января сообщает РИА Новости.

Сергей Карпухин/ТАСС Прощание с актрисой Инной Чуриковой в Москве

Прощание с Чуриковой проходит в храме Христа Спасителя. Она умерла 14 января на 80-м году жизни.

Напомним, Меньшов скончался 5 июля 2021 года на 82-м году жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл и прислали венки на церемонию прощания с Чуриковой.