Москва, 17 января, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Признать Всемирный экономический форум экстремистской организацией за пропаганду педофилии предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1510

Миронов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с предложением подготовить заявление в суд о признании экстремистской швейцарской неправительственной организации Всемирный экономический форум, которая занимается проведением ежегодной международной конференции в Давосе.

«Еще недавно на форум гурьбой сбегались наши чиновники и олигархи. Чтобы впредь не было соблазна иметь какие-либо контакты с этой шайкой, в том числе участвовать в их многочисленных «гуманитарных» проектах, предлагаю признать ВЭФ экстремистской организацией и запретить ее деятельность на российской территории», — сказал Миронов.

Парламентарий отметил, что президент ВЭФ Клаус Шваб давно известен как ярый русофоб, проповедник трансгуманизма и расчеловечивания.

«Хорошо известны его высказывания про «великое обнуление», о том, что «бог мертв», а «семья — пережиток». Однако последние его заявления выходят за рамки не только традиционной морали, но и правовых норм. Шваб и его соратники прямо призывают к декриминализации педофилии, которая, по их мнению, является «подарком природы» человечеству, а борьба с извращениями — нарушением прав человека», — сказал депутат Госдумы.

Вместе с тем российские и китайские миллиардеры не будут присутствовать на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе, который пройдет с 16 по 20 января 2023 года.

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