Белгород, 17 января, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли окраины Шебекино Белгородской области, сообщил 17 января глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что в результате обстрела повреждены линии электропередачи. В настоящее время энергетики переключают абонентов на резервные линии.

Напомним, ранее Гладков заявил, что регулярные обстрелы города Шебекино со стороны киевских боевиков привели к разрушению более четырех сотен жилых помещений.

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