Москва, 17 января, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Законопроект о повышенных штрафах для фармацевтов за продажу лекарств, подлежащих учёту, без рецепта внесла в Госдуму сенатор Ирина Руковишникова, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. Таблетки

Если закон найдет поддержку, штрафы для физлиц за продажу рецептурного препарата, подлежащего предметно-количественному учёту, без рецепта составят до 20 тыс. рублей, для юрлиц — 200 тыс. рублей.

Таким образом парламентарии хотят бороться с лекарственной наркоманией.

В России действует проект по дистанционной продаже рецептурных препаратов, аптеки должны будут обеспечить идентификацию личности клиента с рецептом с личностью, которой доставят лекарство.