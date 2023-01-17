Бангкок, 17 января, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Пожар и взрыв произошли на нефтяном танкере в провинции Самутсонгкхрам в центральной части Таиланда. Без вести пропали восемь человек, сообщает 17 января газета Bangkok Post.

Цитата из видео. 2023. Таиланд Взрыв на танкере Smooth Sea 22

Танкер Smooth Sea грузоподъёмностью 6,5 тыс. тонн проходил регулярное техническое обслуживание. Он находился на верфи в районе Муанг и был пустым.

«Взрыв был слышен и ощущался в радиусе нескольких километров. Стёкла в домах [неподалёку] были разбиты», — говорится в сообщении.

Через час после сообщения о пожаре морские власти заявили, что ситуация находится под контролем. Причина пожара устанавливается. Судьба восьми рабочих пока неизвестна.

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