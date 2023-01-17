Донецк, 17 января, 2023, 08:48 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ погибли три мирных жителя, сообщили 17 января в штабе территориальной обороны ДНР.

Николай Тришин/ТАСС Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ

«В результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики (за сутки) погибли три человека», — говорится в телеграм-канале штаба.

Также сообщается, что еще пять мирных жителей получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели сутками ранее 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

Так, на донецком направлении ВСУ совершили четыре обстрела из артиллерии 155 мм, на горловском — 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на шахтерском — один обстрел из РСЗО.