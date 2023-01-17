Канберра, 17 января, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) запретили использовать на трибунах российские и белорусские флаги. Сообщение об этом опубликовано 17 января на сайте турнира.

DIEGO FEDELE/EPA/ТАСС Australian Open

Запрет ввели после того, как в первый день турнира флаги неоднократно появлялись на трибунах. Обычно в ходе матчей в Мельбурн-парке флаги разрешены, но из-за кризиса на Украине организаторы изменили свою политику в отношении двух стран: России и Белоруссии.

«Вчера у нас был инцидент, когда у корта был установлен флаг», — приводит Assotiated Press заявление организаторов.

Первый раз российский флаг вывесили 16 января после победы украинской теннисистки Катерины Байндль над соперницей из России Камиллой Рахимовой. Затем флаг России предложили для автографа российскому теннисисту Даниилу Медведеву после того, как он обыграл американца Маркоса Хирона.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что понимает решение организаторов турнира. По её словам, лучше бы политика и спорт не пересекались.

Как сообщало ИА REGNUM, российским и белорусским теннисистам разрешено участвовать в Australian Open и трёх других турнирах Большого шлема в качестве нейтральных спортсменов. Их национальность не указывается, а флаги государств не отображаются в трансляциях.

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