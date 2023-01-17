Москва, 17 января, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает 17 января Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспектирования работы группировки российских войск «Восток» в зоне проведения СВО

Командующий группировкой генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил министру обороны о текущей обстановке и действиях группировки войск. Командующие объединениями и соединениями доложили Шойгу о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях.

Шойгу, отметили в ведомстве, обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации, а также на организацию фортификационных работ и создание условий для безопасного размещения бойцов в полевых условиях, на работу медицинских и тыловых подразделений.

Министр обороны вручил военнослужащим государственные награды.

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