Шойгу посетил штаб группировки войск «Восток» в зоне спецоперации
Командующий группировкой войск «Восток» доложил Шойгу о ходе спецоперации
Москва, 17 января, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает 17 января Минобороны России.
Командующий группировкой генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил министру обороны о текущей обстановке и действиях группировки войск. Командующие объединениями и соединениями доложили Шойгу о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях.
Шойгу, отметили в ведомстве, обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации, а также на организацию фортификационных работ и создание условий для безопасного размещения бойцов в полевых условиях, на работу медицинских и тыловых подразделений.
Министр обороны вручил военнослужащим государственные награды.
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