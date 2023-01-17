Турция поставила Швеции условие для одобрения её членства в НАТО
Боздаг: Турция поддержит Швецию при вступлении в НАТО при условии выполнения важного обязательства
Анкара, 17 января, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Договорённости Стокгольма и Анкары по вопросу борьбы с терроризмом должны соблюдаться, только при выполнении этого условия в Турции готовы одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявил 17 января министр юстиции Турции Бекир Боздаг.
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Он возмущён тем, что Анкаре до сих пор не предоставили список лиц, причастных к терроризму. Эта договорённость была достигнута на саммите НАТО в Мадриде в рамках трёхстороннего соглашения с Финляндией. Турция свои обязательства по соглашению уже выполнила, подчеркнул Боздаг.
«Подходы должны быть пересмотрены», — также сказал представитель турецкого ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он уверен в том, что Турция поддержит заявку Швеции о членстве в Североатлантическом альянсе.