Анкара, 17 января, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Договорённости Стокгольма и Анкары по вопросу борьбы с терроризмом должны соблюдаться, только при выполнении этого условия в Турции готовы одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявил 17 января министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

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Он возмущён тем, что Анкаре до сих пор не предоставили список лиц, причастных к терроризму. Эта договорённость была достигнута на саммите НАТО в Мадриде в рамках трёхстороннего соглашения с Финляндией. Турция свои обязательства по соглашению уже выполнила, подчеркнул Боздаг.

«Если Швеция хочет добиться поддержки Турции в вопросе заявки на вступление в НАТО, то должна выполнить обязательства в рамках договоренностей с Анкарой», — отметил он, назвав ожидания от Стокгольма справедливыми и подчеркнув, что «игнорирующая провокации террористов» страна не будет поддержана Турцией.

«Подходы должны быть пересмотрены», — также сказал представитель турецкого ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он уверен в том, что Турция поддержит заявку Швеции о членстве в Североатлантическом альянсе.