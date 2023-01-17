Вашингтон, 17 января, 2023, 07:00 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» 17 января на чужом льду, в Элмонте, победил «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает «Спорт-Экспресс».

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Santeri Viinamäki Хоккей

Игра завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Результативными передачами в «Вашингтон Кэпиталз» отметились Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Победный гол в овертайме забил Орлов.

На счету Овечкина уже 50 очков.

Как сообщало ИА REGNUM, матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз» завершился победой «Филадельфии». Матч проходил 14 января на стадионе «Кэпитал Уан Арена» в столице США Вашингтоне.