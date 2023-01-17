Никосия, 17 января, 2023, 06:40 — ИА Регнум. На Кипре общий объём вкладов российских олигархов, размещённых в финансовой системе страны в 2022 году, оценивается в 5,6 млрд евро. По словам министра финансов Кипра Константиноса Петридиса, пока арестована только малая часть из них на сумму 105 млн евро, сообщил телеканале CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Кипр

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По информации издания, «в процессе изъятия» находятся паспорта владельцев этих вкладов. Глава кипрского минфина пообещал уделять пристальное внимание компаниям, которыми, вероятно, владеют российские бизнесмены. Ранее были аннулированы паспорта, подтверждающие гражданство на Кипре более чем у 20 россиян. Эти действия предпринимаются по итогам проведённого расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре арбитраж Москвы удовлетворил исковое требование АО «Открытие холдинг» к кипрской компании «Открытие инвестментс сайпрус лимитед», взыскав с последней более 36,3 млрд рублей. Сумма фигурировала как неустойка.