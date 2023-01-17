Рим, 17 января, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Суд в Италии дал время властям США, которые запросили экстрадицию задержанного по их запросу россиянина Артёма Усса, для предоставления дополнительной информации, подтверждающей его вину. Заседание перенесено на неопределённый срок, сообщает ТАСС.

Цитата из к/ф «Волк с Уолл-стрит». Реж. Мартин Скорсезе. 2013. США Много денег

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Один из адвокатов Усса — Александр Суржин пояснил, что отсутствие материальных и процессуальных гарантий со стороны США, возможность в случае экстрадиции быть подвергнутым фактически пожизненному тюремному заключению (максимальный срок по совокупности составляет 75 лет), отсутствие должного обоснования обвинения, явилось причиной запроса дополнительной информации от американских властей.

«На настоящий момент обвинение со стороны США не предоставило должных гарантий», — добавил Суржин.

В Италии за вменяемые Уссу преступления предполагаются гораздо меньшие сроки заключения, или они вовсе не входят в число уголовных деяний. Кроме того, защита разделяет мнение сына губернатора Красноярского края Александра Усса, что американцы планируют обменять его на арестованных в России соотечественников, в том числе обвинённых в шпионаже.

Как сообщало ИА REGNUM, Артём Усс на судебном заседании 16 января выступил против экстрадиции в США. Он попросил отправить его в Россию. Бизнесмена обвиняют в отмывании денег.