Москва, 17 января, 2023, 05:09 — ИА Регнум. Кадры, на которых военнослужащие России выполняют боевые задачи при помощи техники, опубликованы Министерством обороны РФ. В том числе на видео показана работа экипажей многоцелевых ударных вертолётов. Видеозапись из зоны соприкосновения опубликована 17 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ударный вертолёт Ка-52

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Показано, как работает группа огневой поддержки авиации и самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». На кадрах выполняют задачи военнослужащие Западного военного округа. Они заправляют технику снарядами, целятся и стреляют по позициям, оценивают обстановку с помощью оборудования.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали, как командир орудия старший сержант Константин Токарь уничтожил опорный пункт киевских боевиков, оказывая огневую поддержку наступающим мотострелковым подразделениям Вооруженных сил России.