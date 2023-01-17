Москва, 17 января, 2023, 08:58 — ИА Регнум. В адрес компании из дивизиона госкорпорации «Роскосмос» — АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» от Минобороны России в арбитраж Москвы поступил иск о взыскании более 60 млн рублей. Претензии арбитраж пока к производству не принял и дату рассмотрения обоснованности иска не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от министерства поступил в суд 16 января 2023 года. Сумма заявленных исковых требований — 60 465 843,88 рубля. Детали пока не раскрывались.

В 2022 году министерство подало к самарскому РКЦ 11 финансовых исков, общая сумма требований по которым превысила 14,5 млрд рублей. Часть дел была решена не в пользу истца, а один иск — на 3,6 млрд рублей — вернули заявителю. В большинстве случаев речь шла о несоблюдении сроков исполнения госконтрактов.

Напомним, ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что по итогам 2022 года госкорпорация может понести свыше 50 млрд рублей убытков, что существенно выше этого показателя за 2021 год, когда он был около 31 млрд рублей. Среди причин, которые назвал Борисов, — ненадлежащая работа предприятий из дивизиона госкорпорации и срыв сроков исполнения госконтрактов, чему виной в том числе и санкции, сорвавшие поставку некоторых комплектующих и оказание услуг. Минобороны РФ, выступающее основным заказчиком, уже имеет претензии к дивизиону госкорпорации на миллиарды рублей, часть споров судами пока не рассмотрена.