Москва, 17 января, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Банк России зафиксировал подозрительные операции, цель которых — получить наличные от продажи инвестиционных монет. Сделки проводятся через фиктивные фирмы, рассказали РБК в Центробанке РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Монеты

Читайте также: Центробанк с 13 января возобновит покупку валюты на внутреннем рынке

«Банк России выявляет признаки того, что отдельные операции с инвестиционными монетами носят подозрительный характер и направлены на обналичивание денежных средств», — отметили в ЦБ, пояснив, что такие сделки оперативно отслеживаются.

По данным представителя консалтинговой компании ФБК, при таких операциях монеты попадают в банк только через посредников. Средняя стоимость таких сделок варьируется от 10 до 25 млн рублей.

«Проходит несколько перепродаж данных монет между аффилированными посредниками, и в конечном итоге данные монеты продаются банку подставными физическими лицами и полученные денежные средства обналичиваются», — пояснили эксперты.

Адвокат коллегии Pen & Paper Алена Гришкова считает такой способ получить наличные крайне рисковым и невыгодным в краткосрочной перспективе. Кроме того, по её мнению, сложно обналичить сразу большой объём монет. Эксперт также обратила внимание, что в случае перепродажи монеты после того, как она принадлежала кому-то менее трёх лет, придётся заплатить 13% налога.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский подчеркнул, что эти подозрительные операции вряд ли способны существенно увеличить объёмы обналичиваемых средств, так как в обороте находится не так много инвестиционных монет, а «завысить или занизить стоимость одного экземпляра при совершении сделки в банке сложно».

«Если некто принесет в банк инвестиционные монеты на несколько миллиардов рублей, то банк может просто отказаться от заключения сделки, поскольку ему такой объём просто не нужен», — также отметил Жраский.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 января Банк России возобновил в рамках бюджетного правила операции по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке.