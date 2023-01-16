Денпасар, Индонезия, 17 января, 2023, 00:06 — ИА Регнум. В Индонезии, на острове Бали, 16 января автомобиль с российскими туристами упал в овраг с 25-метровой высоты. Есть пострадавшие, погибших нет. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местную полицию.

Иван Шилов ИА REGNUM Бали

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В результате ДТП травмы получили четыре туриста из России. Машина потеряла управление на горной дороге и слетела в овраг.

В автомобиле находились двое мужчин и две женщины. Они ехали из Денпасара на курорт Булеленг.

Предположительно причиной ДТП стал отказ тормозов. Пострадавших доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 19 человек погибли на севере Сенегала в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса.