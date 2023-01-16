Соледар, ДНР, 16 января, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Посёлок городского типа Соль в окрестностях Соледара полностью освобождён бойцами ЧВК «Вагнер».

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

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Военкор Александр Яремчук (Ярем) в своём телеграм-канале написал, что очищенный от укронацистов посёлок Соль — важный транспортный узел, контроль над которым ликвидирует возможность прямого сообщения между Артёмовском (укр. Бахмут) и Северском. Эти два города являются крупными узлами обороны киевской армии.

«Освобождение Соли благоприятно скажется на продолжающемся в настоящий момент наступлении в сторону северных окраин Бахмута», — добавил Ярем.

Как сообщало ИА REGNUM, бойцы ЧВК «Вагнер» выбили киевских боевиков из села Клещеевка.