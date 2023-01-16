Вашингтон, 16 января, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Даже предвзятые американские СМИ больше не могут закрывать глаза на репрессии СБУ против Украинской православной церкви (УПЦ), потому что это откровенный фашизм. Об этом 16 января написал американский правозащитник Аджаму Барака в Twitter.

Анна Марченко/ТАСС Крестный ход УПЦ в Киеве

«Ультраправый фашизм на Украине, направленный против православных христиан, не может игнорировать даже CNN», — сказал Барака.

В качестве примера он привёл репортаж CNN о притеснениях УПЦ, отметив, что в нём всё ещё проглядывается попытка логично объяснить необходимость репрессий против церкви.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что нужно перетягивать на свою сторону тех в УПЦ, кто за Украину, и жёстко репрессировать тех, кто против.