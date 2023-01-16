Вашингтон, 16 января, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что после завершения конфликта на Украине нормализации отношений с Россией не будет, говорит о том, что западные страны ожидают поражения Киева в ходе СВО. Такое мнение высказал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По его словам, генеральный секретарь НАТО делает заявления не сам по себе, а как руководитель военного блока, враждебного и агрессивного по отношению к Российской Федерации.

«То, что он говорит о времени после завершения конфликта на Украине, свидетельствует, что у западных элит есть понимание, чем закончится это противостояние», — приводит агентство слова Рогова.

Он также добавил, что человеческий ресурс у режима Зеленского не бесконечен.

Рогов считает, страны Запада пытаются максимально продлить конфликт.

«На Западе есть понимание, что режим Зеленского падет, но их задача — затянуть конфликт, заложить как можно больше линий противостояния, обид, в идеале ненависти на южнорусских землях, чтобы процесс восстановления затянулся», — отметил председатель движения «Мы вместе с Россией», уточнив, что западные страны реализуют эту задачу как поставками оружия, политической поддержкой, так и поощрением военных преступлений киевских боевиков в любых формах (досудебные расправы, пытки пленных, обстрелы мирных городов).

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Ранее Столтенберг призвал настроиться на то, что конфликт на Украине будет длительным.

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