Бангкок, 16 января, 2023, 17:47 — ИА Регнум. В Таиланде туристическая компания бросила семью из России на острове недалеко от Паттайи. Об этом 16 января сообщает местное издание Thaiger.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Паттайя

Согласно опубликованным данным, семья из шести человек, пожелавшая сохранить анонимность, арендовала у тайской туристической компании катер для посещения отдаленного острова. Однако оператор катера не вернулся к месту встречи в назначенное время и перестал отвечать на звонки.

После наступления темноты россиян заметил местный житель и вызвал туристическую полицию. После этого представители органов правопорядка доставили граждан РФ обратно в Паттайю.

По словам подполковника местной полиции, данный инцидент сильно навредил туризму в Паттайе. Он пообещал найти оператора катера, а также вызвать его для дальнейших объяснений.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт, летевший из Бангкока в Москву, экстренно посадили в Самарканде 12 января не только из-за предродовых схваток беременной пассажирки, но и после драки в салоне воздушного судна.

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