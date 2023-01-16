Москва, 16 января, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Более 37 тыс. беспилотных летательных аппаратов поставила на учёт Росавиация в 2022 году. Об этом 16 января сообщили в ведомстве.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотники

«За период январь–декабрь 2022 года Росавиацией поставлено на учёт 37,3 тыс. беспилотных гражданских воздушных судов, при этом 77% принадлежат физическим лицам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 2022 год Федеральное агентство воздушного транспорта получило 54,4 тыс. заявлений о постановке на учёт беспилотников с максимальной взлётной массой от 0,15 кг до 30 кг, ввезённых в Россию или произведённых в стране.

Всего в базе данных Росавиации числится 70 тыс. беспилотников максимальной взлетной массой от 0,15 кг до 30 кг.