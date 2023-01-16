Москва, 16 января, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Российский боекомплект ядерных торпед «Посейдон» невозможно перехватить. Об этом 16 января сообщил «Известиям» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Цитата из видео пользователя YouTube @Минобороны России Беспилотный подводный аппарат «Посейдон»

Он рассказал, что «Посейдон» для атомной подводной лодки специального назначения «Белгород» не является суперторпедами, это автономный необитаемый подводный аппарат, который предназначен для ударов по побережью противника ядерным зарядом повышенной мощности.

Коротченко добавил, что он применяется для разрушения инфраструктуры или объектов врага в случае масштабной ядерной войны.

Он подчеркнул, что для Российской Федерации этот аппарат является средством сдерживания и оружием возмездия.

«За счет ядерной энергетической установки подобного рода автономный подводный аппарат доставляет ядерный заряд на любую дальность. Потому что дальность хода не ограничена», — уточнил Коротченко, добавив, что глубина, на которой осуществляется передвижение, исключает возможность перехвата существующими средствами поражения противника.

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