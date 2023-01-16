Брюссель, 16 января, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Россия должна перестать брать плату с иностранных авиакомпаний за пролет по транссибирским маршрутам, с таким заявлением выступил 16 января глава генерального директората Еврокомиссии по транспорту Хенрик Хололей.

Silas Stein/dpa/picture-allian/ТАСС Пассажирский самолёт

Вопрос станет актуальным, если российское воздушное пространство будет вновь открыто для западных компаний, добавил он.

Россия в 2022 году ограничила доступ в свое воздушное пространство для авиакомпаний 36 государств в ответ на аналогичные меры, принятые западными странами.

Меры коснулись в основном стране ЕС, среди которых: Германия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия и Франция.