Москва, 16 января, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Военные врачи в России способны сохранить жизнь пострадавшему даже с безнадежными ранениями. Об этом 16 января сообщает пресс-служба Минобороны России.

vk.com/minzdrav18 Хирурги оперируют атрезию кишечника

Отмечается, что в зоне спецоперации военные врачи медицинского батальона Западного военного округа продолжают оказывать медпомощь военнослужащим и пострадавшим мирным жителям. К военным медицинским работникам автотранспортом и вертолетами эвакуируют военнослужащих, а также мирных жителей, которым невозможно оказать медпомощь на месте.

При этом главной целью проводимых врачами операций является остановка кровотечений, удаление осколков и создание всех условий для заживления ран. Только после этого раненые подлежат дальнейшей эвакуации.

«Военные врачи способны сохранить жизнь пострадавшему даже с безнадежными ранениями», — говорится в сообщении.