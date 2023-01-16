В ЕК сообщили об успешном завершении перехода Хорватии на евро
Хорватия успешно перешла на евро, сообщили в Еврокомиссии
Брюссель, 16 января, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Хорватия успешно перешла с нацвалюты куна на евро, сообщили 16 января в Еврокомиссии.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Евро
«Переход на евро в Хорватии успешно окончен», — говорится в Twitter Еврокомиссии.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2023 года Хорватия официально стала 27-м членом Шенгенского региона по визам и 20-м членом еврозоны.
Для перехода на валюту Евросоюза Хорватии пришлось выполнить ряд условий Брюсселя.
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