Санкт-Петербург, 16 января, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Праздничный артиллерийский салют будет дан вечером в среду, 18 января 2023 года, у Петропавловской крепости Санкт-Петербурга в честь дня воинской славы — 80-й годовщины прорыва советскими войсками вражеской блокады Ленинграда в 1943 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Ленинградский салют

Артиллерийский салют начнется в 21:00 мск залпами из 12 орудий Д-44 в сопровождении праздничного фейерверка, который обеспечит батарея специальных фейерверочных установок на пляже Петропавловской крепости, сообщили 16 января в пресс-службе Западного военного округа.

В День прорыва блокады Ленинграда по центру Петербурга проследует колонна военной техники в сопровождении военной автоинспекции.

Напомним, всего в январе в Петербурге пройдет больше 160 памятных мероприятий в честь Дня прорыва блокады и Дня полного освобождения Ленинграда от блокады. В частности, 18 января будет открыт памятник блокадным медикам в Соляном переулке. К юбилею будут украшены около 50 адресов в 13 районах города. В праздничные дни будут зажжены огни на Ростральных колоннах, состоятся возложения цветов и концерты.