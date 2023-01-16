Москва, 16 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооруженных сил России и бойцы частной военной компании «Вагнер» делают общее дело, заявил 16 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

Таким образом он ответил на слухи о якобы конфликте Минобороны России и ЧВК «Вагнер».

«Все делают общее дело — воюют за Родину», — сказал представитель Кремля.

Конфликт между Минобороны и ЧВК «Вагнер» — это продукция информационных манипуляций, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января издание Politico написало о том, что американские власти взволнованы из-за того, что ЧВК «Вагнер» якобы расширила свои операции в «десятках стран», в том числе в Центрально-Африканской Республике, Мали и Сербии.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что подразделения частной военной компании ЧВК «Вагнер» успешно выполнили задачу по штурму города Соледара.

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