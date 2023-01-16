Москва, 16 января, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Поставки западными странами танков на Украину не изменят ситуацию на поле боя, заявил 16 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

(сс) DVIDSHUB Танк «Абрамс»

Эти поставки лишь затянут страдания украинского народа, отметил он.

Танки, о которых идет речь, «горят и будут гореть так же, как и остальные», сказал Песков.

Ранее руководители ряда стран НАТО, включая Германию, Великобританию и Францию, заявили о намерении поставить для ВСУ танки.

При этом техника из Германии (танки Leopard) может прибыть на Украину лишь к концу 2023 года, а вот власти Великобритании заявили о намерении поставить в Киев Challenger 2 в очень короткие сроки.