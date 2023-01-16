Москва, 16 января, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Больше ста стран мира беспрепятственно принимают российских граждан, что говорит о провале попыток западных стран изолировать Россию. Об этом глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков написал 16 января в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Россия

Утверждать, что Россия якобы изолирована, могут только люди, никогда не смотревшие на карту мира. Кроме того, РФ скоро заключит соглашения о безвизовом режиме с рядом «важных государств», отметил сенатор.

«Изоляция России? Come on!» — написал Пушков, пояснив, что английское выражение переводится как «Да перестаньте!»

Как сообщало ИА REGNUM, для граждан России практически закрыта возможность въехать в страны Евросоюза, оформление многоразовых виз затруднено, а в ряде стран — просто невозможно. Об этом рассказали в российском МИД.

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