Мелитополь, 16 января, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Освобождение оставшейся под оккупацией Киева территории Запорожской области, в том числе города Запорожье, может начаться весной, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

ИА REGNUM Запорожская область. Инфографика

«Верим в то, что весной, наверное, приступим к освобождению Запорожской области в полном объёме. Раньше — не думаю, что это может произойти», — заявил он в интервью телеканалу «Крым 24».

Врио главы региона добавил, что России противостоит весь коллективный Запад, поэтому «Запорожье быстро не получится взять».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Балицкий заявил, что 2023 год будет победным в военном и экономическом отношении. Также он отметил, что в новом году в каждом доме будут газ, свет и вода, а люди должны и будут получать нормальные пенсии, нормальные зарплаты, которые достойны их труда.

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