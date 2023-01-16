Берлин, 16 января, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Подробности состоявшейся в Берлине массовой акции против антироссийской политики западных стран сообщает информационная немецкая ежедневная газета Welt. Отмечается, в частности, что митингующие (а это несколько тысяч человек) вышли на улицы с лозунгами «За Донбасс: расплющите Запад» и «Главный враг дома» и тому подобными», а также развернули флаг Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Трёхцветный флаг ДНР был утвержден 21 июня 2014 года Верховным Советом ДНР. Наряду с гербом и гимном он является государственным символом Донецкой Народной Республики. Чёрный цвет символизирует плодородную землю Новороссии и уголь Донбасса. Синий цвет символизирует дух народа и воды Азовского моря. Красный цвет символизирует кровь, пролитую за свободу народа.

Традиционный марш памяти был посвящен лидерам социалистического движения Розе Люксембург и Карлу Либкнехту.

Цитата из видео. 2023. ФРГ Демонстрация. Берлин. 2023

Напомним, Германия сейчас обсуждает, как она сможет передавать Украине боевые танки Leopard. По данным газеты Handelsblatt, дискуссию спровоцировали Польша, Финляндия и Испания, которые хотят передать Киеву танки из собственных запасов. Но на это нужно согласие Берлина. Минобороны ФРГ не хочет отдавать Украине свои танки, потому что в таком случае видит угрозу для собственной боеспособности, говорится в статье. Однако, констатируют авторы, Германия вряд ли сможет сопротивляться давлению. И уже готовится к поставкам танков.

«Германия, судя по всему, несмотря на неистовые усилия «зеленых», все же не горит желанием направить «Леопарды» на Украину. Но после того как минобороны США высказалось за такие поставки, давление на Берлин будет нарастать», — отметил в своем телеграмм-канале сенатор Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Массовые митинги против поставок вооружений Украине состоялись также в Париже. Митингующие призывали отправить действующего президента Макрона в отставку, а также требовали от властей покинуть НАТО. По данным СМИ, недовольство населения связано в первую очередь с закрытием малых предприятий из-за высоких цен на энергоносители.

В кабмине Венгрии сообщили о 97% граждан, выступающих против антироссийских санкций. Такой позиции придерживаются почти все жители республики, которые приняли участие в национальных консультациях, сообщила официальный представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи.

«Венгрия, где абсолютное большинство выступает за пересмотр санкций как вредных для самой Европы, составляет резкий контраст с Германией, где, по разным опросам, половина и более граждан — за усиление санкций против России. Вот такие разные Европы», — заметил сенатор Алексей Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, на митинге в Берлине звучали в том числе лозунги в поддержку России с требованием «раздавить Запад».

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