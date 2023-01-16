Донецк, 16 января, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Киевские боевики бросили в Соледаре большое количество оружия и боеприпасов, в том числе производства стран НАТО. Об этом 16 января сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

Отмечается, что почти по всему Соледару лежат тела киевских боевиков, уничтоженная и повреждённая техника, оборудование, оружие и боеприпасы, в том числе производства стран НАТО.

«Все это было брошено националистами, в панике убегавшими из Соледара», — рассказали в Народной милиции.

Напомним, 13 января официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что вечером 12 января российские войска завершили освобождение Соледара от ВСУ.

Читайте также: Украинский военнопленный: «целую роту» ВСУ перебили в Артёмовске