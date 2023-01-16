Берлин, 16 января, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Министр труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль может возглавить минобороны страны. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Sandro Halank Хубертус Хайль

Среди других кандидатов называются глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль.

Кресло министра обороны ФРГ освободилось после отставки Кристины Ламбрехт.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с поиском подходящей кандидатуры на пост министра обороны среди женщин возникли у канцлера Германии Олафа Шольца после отставки Кристины Ламбрехт, пишет Bild.